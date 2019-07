Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 8,85 Euro gesenkt. Das Unternehmen gehöre zu den am besten gemanagten Airlines in Europa und sei ohne Zweifel ein langfristiger Gewinner in der Branche, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch stehe Ryanair vor großen Herausforderungen, die in den kommenden sechs bis zwölf Monaten wohl nicht mehr zu lösen sind. Dazu zählten niedrige Ticketpreise in Großbritannien und Deutschland sowie die Verzögerungen bei der 737 Max von Boeing./kro/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 13:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 13:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-07-29/15:37

ISIN: IE00BYTBXV33