FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiehändler Brenntag ist künftig alleiniger Besitzer der Crest Chemicals Proprietary Ltd. Inzwischen seien die verbliebenen 50 Prozent an dem südafrikanischen Distributeur erworben worden, teilte Brenntag mit. Die vollständige Übernahme ermögliche es Brenntag, das Unternehmen in die gewünschte Richtung zu entwickeln und sein Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, sagte Vorstandsmitglied Karsten Beckmann.

Crest mit Sitz in Midrand/Johannesburg ist seit 2001 ein paritätisches Joint Venture von Brenntag und AECI. Es vertreibt Chemikalien für eine Vielzahl von südafrikanischen Industrien. 2018 hat das Unternehmen rund 95 Millionen Euro umgesetzt. Der Abschluss der Transaktion soll vorbehaltlich bestimmter aufschiebender Bedingungen bis Ende des Jahres erfolgen.

July 29, 2019

