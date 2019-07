Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise K+S wieder. Die Aktie des Salz- und Düngemittelproduzenten ist zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit fast 13 Jahren gefallen. Es gab Spekulationen, dass der Wasserstand vieler Flüsse die Produktion von K+S beeinträchtigen könnte. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Telekom auf dem ersten Platz. Am Freitag erlaubte das US-Justizministerium die Fusion von T-Mobile US und Sprint.