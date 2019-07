Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv HINWEIS: Wir bitten die Bildqualität der Aufnahme zu entschuldigen. An den Börsen ist zu Wochenbeginn zunächst Zurückhaltung Trumpf. Gerade in den USA richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Leitzinsentscheidung der Notenbank am Mittwoch. Bei den Einzelwerten geht es heute um Just Eat, Grubhub, Pfizer, Mylan, Genomic Health, Alibaba, Sea Limited und Beyond Meat. Martin Weiß mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.