Zu beachten ist, dass sich der US-Index S&P500, der oft als Richtungsgeber für den DAX gilt, an einem großen Widerstand befindet. Sollte der US-Index wieder nach unten abdrehen, dürfte auch der DAX wieder unter Druck geraten! Zudem ist saisonal ab Ende Juli mit eher wieder fallenden Aktienkursen zu rechnen.

Im Fokus der Investoren steht der US-Leitzinsentscheid am Mittwoch. Ökonomen erwarten hier eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Schafft es die Fed die Anleger erneut zu beflügeln, oder kommt es am Mittwoch zu einer Enttäuschung mit in Folge fallenden Aktienmärkten?

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.470 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.400, 12.330, 12.300, 12.250, 12.200, 12.000 und 11.900 Punkten, nach oben bei 12.500, 12.530 und 12.600 Punkten.

DAX unter 12.530 Punkten mit Kurs auf 12.250 Punkte, über 12.530 Punkten mit Kurs auf 12.700 Punkte.

Alle Gaps nach oben zu, nach unten ist das Gap um 11.530 Punkte offen.

Saisonal ab Ende Juli eher fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt ...

