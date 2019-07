Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat McDonalds mit "Buy" und einem Kursziel von 250 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Fastfood-Kette profitiere überdurchschnittlich von der konjunkturellen Lage und werde gleichzeitig weniger stark von steigenden Kosten belastet, hieß es zur Begründung in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie der Investmentbank. Zudem profitiere das Unternehmen von neuer Technik und mehr als andere Restaurantketten von der Auslieferung von Speisen und Getränken durch Dritte./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 05:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-07-29/15:46

ISIN: US5801351017