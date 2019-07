EANS-Adhoc: Andritz AG / ANDRITZ-Tochter Schuler passt Kapazitäten an die Schwäche des internationalen Automobilmarkts an Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Unternehmen 29.07.2019 Graz - 29. JULI 2019. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ wird wie angekündigt aufgrund der Schwäche am internationalen Automobilmarkt und der damit verbundenen niedrigen Investitionsaktivitäten der Automobilhersteller und -zulieferer seine Fertigungskapazitäten und Kostenstrukturen in Deutschland im Bereich Metals Forming (Schuler) an die schwierigen und sich stark verändernden Marktbedingungen anpassen. Dazu hat der Vorstand der Schuler AG ein entsprechendes Kostensenkungs- und Maßnahmenprogramm beschlossen, dessen Umsetzung jetzt mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen erörtert wird. Um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit am internationalen Markt für Pressen und Pressenlinien sicherstellen zu können, ist eine weitere Verringerung der Fertigungskapazitäten sowie ein Abbau von rund 500 Mitarbeitern in Deutschland - hauptsächlich in der Fertigung - beim zur ANDRITZ-GRUPPE gehörenden Schuler- Konzern notwendig. Die notwendige Reduktion soll so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden. Bereits in den letzten Jahren wurde der Mitarbeiterstand von Schuler in Deutschland an die schwierigen Marktbedingungen angepasst. Weltweit beschäftigt Schuler derzeit rund 6.500 Mitarbeiter, davon knapp 4.200 in Deutschland. Die insgesamt dafür notwendigen außerordentlichen Aufwendungen betragen rund 85 Millionen EUR (MEUR), wovon ca. 70% cash-wirksam sind, der Rest betrifft Abschreibungen von Vermögenswerten (Maschinen und Gebäude) im Zuge der Reduktion der Fertigungskapazitäten. Die Rückstellungen für diese Aufwendungen werden im 3. Quartal 2019 gebucht werden und sich damit ergebnismindernd auf das Geschäftsjahr 2019 der ANDRITZ-GRUPPE auswirken. Darüber hinaus werden Wertminderungen auf Firmenwerte in der Höhe von rund 25 MEUR vorgenommen werden. Erste Einsparungseffekte aus diesen Maßnahmen sind ab dem 2. Halbjahr 2020 zu erwarten, ab 2021 ist dann mit einer schrittweisen Verbesserung der Rentabilität von Schuler zu rechnen. Zusammen mit dem bereits laufenden Restrukturierungsprogramm 2018 sind im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr Einsparungen von ca. 60 MEUR zu erwarten, die in voller Höhe ab dem Geschäftsjahr 2022 wirksam werden sollten. Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG: "Die geplanten Maßnahmen sind zwar schmerzlich, aber notwendig, da aus jetziger Sicht keine Anzeichen einer nachhaltigen Erholung am internationalen Automobilmarkt vorhanden sind und sich die Automobilbranche in einem großen Transformationsprozess befindet. Die Anpassung unserer Kosten- und Fertigungsstrukturen ist unabdingbar, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Schuler zu gewährleisten." - Ende - 