Heute ist das Ereignis, auf das die ganze Wall Street wartet. Beyond Meat, der Shootingstar an der Börse, veröffentlicht die Zahlen für das zweite Quartal. Sieht man sich den Aktienkurs an, sind die Erwartungen der Anleger gigantisch. Die Analysten verstehen in Sachen Beyond Meat schon lange die Welt nicht mehr.Selten hat eine Aktie eine derartige Hysterie ausgelöst wie Beyond Meat. Am Montag klettert der Titel auf 235 Dollar. Seit dem Börsengang Anfang Mai hat die Beyond-Meat-Aktie 840 Prozent ...

