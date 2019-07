Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Danone nach Halbjahreszahlen von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese stimmten Analyst Jeremy Fialko in einer am Montag vorliegenden Studie zuversichtlich, dass der Lebensmittelkonzern die Jahresziele für Umsatz und Profitabilität erreicht. Dafür müssten die Franzosen allerdings im zweiten Halbjahr die Ärmel noch hoch krempeln./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-07-29/15:56

ISIN: FR0000120644