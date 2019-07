RISE Wealth Technologies zielt mit Security Token Offering auf ein Emissionsvolumen von 120 Mio. US-Dollar DGAP-News: RISE WEALTH TECHNOLOGIES GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain RISE Wealth Technologies zielt mit Security Token Offering auf ein Emissionsvolumen von 120 Mio. US-Dollar 29.07.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münchner FinTech-Start-Up plant bisher größten STO in Europa - Investmentmöglichkeit für professionelle Investoren in technologischen Wandel eines der größten Märkte der Welt seit dem 15. Juli 2019 - Genussrecht mit Rückzahlanspruch und Beteiligung an Dividenden sowie an möglichem späteren Unternehmensverkauf Grünwald bei München, 29. Juli 2019 - Das in Grünwald bei München beheimatete FinTech-Start-Up RISE Wealth Technologies, ein Softwaretechnologieunternehmen und Anbieter von Lösungen für die Umsetzung von Handelsstrategien auf Basis von Machine Learning (ML) und künstlicher Intelligenz (KI), hat heute den Fahrplan für das geplante Security Token Offering (STO) vorgestellt. Mit einem angestrebten Emissionsvolumen von 120 Mio. US-Dollar plant das Unternehmen, den bislang größten europäischen STO durchzuführen. Damit würde RISE mit ihrer zum Patent eingereichten Technologiebasis zu einem Schwergewicht im internationalen FinTech-Markt werden. Das STO startete am 15. Juli 2019 und richtet sich an institutionelle und professionelle private Investoren. Das Mindestinvestment liegt bei 100.000 Euro. Die Ausgabe der Dividenden ausschüttenden RSE Token erfolgt dabei als tokenisiertes Genussrecht. Damit erhalten Investoren die Chance, direkt an dem Erfolg des Unternehmens zu partizipieren. Mit dem STO geht es nun in die internationale Skalierung. RISE Wealth Technologies gestaltet seinen "digitalen Börsengang" dabei in zwei Phasen. Während zunächst nur institutionelle Investoren und professionelle Privatpersonen bis zum 15. September 2019 an dem Angebot teilhaben können, sollen in einer zweiten Phase, sobald die regulatorischen Voraussetzungen vorliegen, auch Retail-Investoren partizipieren. Ziel dieser Finanzierungsrunde ist dabei eine rapide Internationalisierung des Geschäfts, um global die Art und Weise, wie Fonds, Investoren und Asset Manager investieren, grundlegend zu verändern. Eigenen Schätzungen nach verfügt das Unternehmen über einen Technologievorsprung von zwei bis drei Jahren gegenüber Wettbewerbstechnologien. "Das RISE STO ist eine einmalige Chance für Investoren, von den grundlegenden Umwälzungen in einem Billionen-USD-Markt zu profitieren. Die Zukunft des Investment-Managements gehört der künstlichen Intelligenz. Die Datenflut auf den Finanzmärkten nimmt stetig zu, Märkte verändern sich immer schneller. Der menschliche Handel wird in atemberaubender Geschwindigkeit durch automatisierte, datengesteuerte Algorithmen ersetzt werden", erklärt Stefan Tittel, CEO und Mitgründer von RISE Wealth Technologies. "Auf den globalen Finanzmärkten, wie in allen anderen Lebensbereichen, führt der Einsatz von Computern mit einer milliardenfach höheren menschlichen ,Rechenleistung' einfach zu kontinuierlich besseren Ergebnissen. Wir sind davon überzeugt, dass die erfolgreichsten Vermögensverwalter in Zukunft Technologieunternehmen sein werden. Dabei entspricht unser Ansatz ganz der deutschen Tradition des Engineerings; unsere Software industrialisiert den Erfindungsprozess von Handelsmodellen. " Innovatives, digitales Anlagemodell: Rückzahlungsanspruch und Exit-Beteiligung Investoren erwerben mit dem RSE Token ein Genussrecht - ein typisch europäisches Finanzinstrument, bei dem der Investor dem Unternehmen einen Kredit gibt, der jährlich über die Laufzeit, bei RISE 25 Jahre, komplett zurückgezahlt wird. Anleger, die in der ersten Phase des STO für 0,50 US-Dollar-Cent einen 1-US-Dollar-Token erwerben, bekommen pro Token den Nominalwert von einem US-Dollar zurückgezahlt und können damit eine jährliche Rückzahlung von 8% erzielen. Zusätzlich erhält der Investor eine Beteiligung an Unternehmensgewinnen und einem möglichen Exit. Die Token bleiben dabei verwässerungsgeschützt. Token-Halter bekommen somit unabhängig von der zukünftigen Finanzierungs- oder Gesellschafterstruktur 20% der Erlöse. Eine Zeichnung kann entweder in Euro, US-Dollar sowie mit Bitcoin oder Ether erfolgen. Für die Emission der Token konnte RISE den renommierten und von Coinbase unterstützen amerikanischen Spezialisten Securitize als Partner gewinnen. "RISE verfolgt ein ehrgeiziges Ziel - mit seiner KI-basierten Technologie die Billionen schwere Vermögensverwaltungsbranche zu revolutionieren. Mit unserem STO bieten wir Investoren schon jetzt die Möglichkeit, sich am Erfolg von KI-Technologie in der Finanzbranche zu beteiligen, mit Rückzahlungsanspruch, Gewinnbeteiligung und zusätzlicher unternehmerischer Chance auf Beteiligung an einem Exit. Damit verknüpfen wir die Zukunftstechnologie mit einem spannenden Investmentmodell", fügt Stefan Tittel hinzu. "Ich bin optimistisch, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre bis zu zwölf Mrd. US-Dollar an institutionellem Kapital in auf RISE-Technologie basierende Handelsstrategien fließen können. Und das wäre immer noch ein verschwindend geringer Teil des Marktes." STO ist attraktiver als ein klassischer Börsengang Nachdem im Rahmen einer Vorfinanzierung bereits 11 Millionen US-Dollar an Kapital von den Gründern sowie renommierten Internet- und Technologieunternehmern eingesammelt wurden, eröffnet die tokenisierte Unternehmensfinanzierung mittels STO sowohl für RISE wie auch für Anleger zahlreiche Möglichkeiten. Während für das Unternehmen der STO deutlich schlanker als ein herkömmlicher Börsengang ist, da vergleichsweise einfach ein internationales Feld an geeigneten Investoren erreicht werden kann, bietet die digitale Abwicklung auf der Blockchain ebenfalls vielfältige Vorteile für Investoren: investieren ohne Medienbruch, hohe Transparenz, Struktur eines regulären Finanzproduktes sowie eine einfachere spätere globale Handelbarkeit des Token. Aufgrund solcher Vorteile erfreuen sich STOs zunehmender internationaler Beliebtheit. Deutschland ist dabei noch eine Ausnahme; die regulatorischen Vorbedingungen sind sehr hoch. "Für uns als deutsches Unternehmen war es aber selbstverständlich, unseren STO aus Deutschland heraus zu starten und nicht auszuweichen, auch wenn es Pionierarbeit bedeutete. Wir haben viel Geld und Zeit in die rechtliche Vorarbeit stecken müssen, sind aber überzeugt, dass sich dieser direkte Weg langfristig auszahlt", urteilt Michael Morsch, CFO bei RISE Wealth Technologies. Zwei bis drei Jahre Technologievorsprung der RISE KI-Investment-Experten Der Erfolg der durch Software von RISE Wealth Technologies entwickelten Handelsstrategien basiert auf selbst lernenden automatisierten, Daten-gestützten Algorithmen. Ein vom Unternehmen zum Patent angemeldetes Verfahren im Bereich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ermöglicht es, kontinuierlich attraktive Anlagemöglichkeiten zu erkennen und urbar zu machen. Schon heute sind die Handelsstrategien, welche mit der RISE-KI-Plattform entwickelt werden, in diversen Kategorien erfolgreicher - da zuverlässiger - als traditionelle und auch andere KI-basierte Systeme, die auf den Input von einer Vielzahl von Analysten angewiesen sind. RISE lizenziert seine KI-Plattform an Finanzdienstleistungsuntenehmen, Investoren und Institutionen und erhält Lizenzgebühren entsprechend der mit den Lösungen verwalteten Summen. Weitere geplante Erlösquellen sind Abonnement- und Transaktionsgebühren durch die RISE App, mit der Privatanleger ihre Krypto-Portfolios verwalten können. Im Beta-Stadium mit 2.000 Testern befindet sich der RISE Crypto Scanner, ein vollautomatisiertes Tool zur Überwachung und Analyse der Kursentwicklung von über 1.000 Krypto-Währungen an mehr als 50 Börsen. Über RISE Wealth Technologies: Das FinTech Start-Up Rise Wealth Technologies aus Grünwald bei München ist ein wissenschaftlich orientiertes Software-Technologie-Unternehmen und ein Anbieter von Lösungen für die Entwicklung von Handelsstrategien auf Basis von Machine Learning (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). Die für das Patent angemeldete KI-Machine-Learning-Plattform wird die Art und Weise, wie Fonds, Investoren und Asset Manager investieren, grundlegend verändern. Mit der Rise-Methodologie können Investoren permanent neue Handelsmöglichkeiten entdecken, validieren und deren Umsetzung implementieren - sowohl in hochliquiden wie auch in illiquiden Finanzmärkten weltweit. Die auf der RISE-Technologie basierenden Finanzprodukte übertreffen Vergleichsprodukte seit 2016. Als nächsten Schritt will das Unternehmen in den globalen 80-Billionen-US-Dollar-Markt der Vermögensverwaltung zu skalieren. Das Unternehmen ist zurzeit mit 11 Millionen US-Dollar finanziert. 