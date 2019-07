Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Saarbrücken (pta032/29.07.2019/16:00) - Infarct Protect AG, Saarbrücken



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung



Hiermit laden wir zur



Ordentlichen Hauptversammlung 2019 der Infarct Protect AG



mit der folgenden Tagesordnung ein.



1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit



2. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018



Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, mit Zustimmung des Vorstandes den Jahresabschluss der Infarct Protect AG für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen.



Die genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung ausgehändigt.



3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.



4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.



5. Sonstiges



Termin: Dienstag, den 27. August 2019, 10:00 Uhr



Ort: St. Johanner Str. 41-43, 66111 Saarbrücken



Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, können Sie sich per Vollmacht durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch eine Person Ihrer Wahl vertreten lassen. Vollmachts-Vorlagen stehen unter



http://www.infarct-protect.de



zum Download bereit.



24.07.2019



Jürgen Vogelgesang, Steven Vogelgesang



(Ende)



