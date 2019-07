Zu den größten Gewinnern an den europäischen Aktienmärkten zählt heute das Papier der britischen Just-Eat (WKN: A1100K). Grund hierfür ist die Bestätigung, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme durch den niederländischen Wettbewerber Takeaway.com befindet. Dabei sollen die Niederländer, die sich in der Vergangenheit bereits das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero gesichert haben, bereit sein bis zu 5 Mrd. Britische Pfund (ca. 5,5 Mrd. Euro) auf den Tisch zu legen.

Allerdings findet diese Übernahme, wie bei Übernahmen in dieser Größenordnung üblich, mittels eines Aktientauschs statt. Dadurch dürften am Ende die Altaktionäre von Just-Eat die Mehrheit an dem neuen Großkonzern halten. Kein Wunder daher, dass die Aktie von Takeaway.com nur leicht zulegen kann, wohingegen die Aktie der Briten mit einem Kursplus von über +25% regelrecht explodiert. Diese Übernahme schlägt dabei sogar so hohe Wellen, dass in den USA die Aktien von GrubHub und Uber Zugewinne verzeichnen können.

Generell gilt der Markt für Essensauslieferungen als wachstumsstarker Zukunftsmarkt. Nach der Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero scheint zudem der Zusammenschluss mit Just-Eat nur der nächste logische Schritt zu sein. Allerdings sollte die Anteilseigner, bei aller Euphorie, nicht vergessen, dass der entsprechende Markt hart umkämpft ist ...

