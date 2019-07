Heute Abend ist es soweit - Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) präsentiert seine Q2-Zahlen. Kommt die Ernüchterung oder geht der Hype in die nächste Runde? Am Dienstag nimmt die Berichtssaison in Deutschland richtig Fahrt auf und Fresenius, FMC, Bayer, HeidelbergCement und Lufthansa legen neben dem US-Konzern Apple Zahlen vor. Cornelia Frey blickt auf die anstehenden Termine und den Wochenstart an den Finanzmärkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...