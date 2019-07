Düstere Konjunkturprognosen und gleichzeitig steigt der Goldpreis (WKN: 965515) rasant? Er notiert nicht nur nahe eines Jahres-, sondern sogar auf einem Sechsjahreshoch. Das akute Interesse am Gold und nachfolgend am Silber hat schwerwiegende Gründe. Traditionell steigt Gold immer, wenn die Notenbanken ihre Zinsen senkten.

Die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am 19. Juni 2019 könnte in die Geschichtsbücher eingehen. Denn er kündigte dort nicht etwa nur die nächste Zinssenkungsrunde an, die Experten ohnehin erwarteten, sondern es ging um viel mehr. Tatsächlich sorgte er mit seinen überraschenden Aussagen für eine explosive Steigerung des Goldpreises, gefolgt vom Silberkurs.

24 Stunden zuvor hatte Mario Draghi, der scheidende Chef der Europäischen Zentralbank in seiner Brandrede im portugiesischen Sintra seine langfristige Nullzinspolitik erklärt und weitere "Maßnahmen" angekündigt.

Diese wird er nicht mehr selbst umsetzen. Denn mit Christine Lagarde wird der EZB-Vorsitz von einer wegen Korruptionsaffäre verurteilten Politikerin übernommen, die Strafgebühren auf Guthaben durchsetzen will, von denen sogar das Magazin Der Spiegel "Schlechte Aussichten für Kleinsparer" befürchtet.

Die ARD-Börse veröffentlichte einen ihrer seltenen wohlwollenden Berichte mit Kursziel 1.700 US$:

Fallende Renditen und steigende Inflationsraten - das ist ein Umfeld, in dem sich der Goldpreis besonders wohlfühlt, in dem er gedeiht und wächst. Ein fallender Realzins (Nominalzins abzüglich der Inflationsrate) - das ist wirklich die beste aller Gold-Welten. Die Aussichten für Investoren in Gold- und Silberaktien könnten besser nicht sein

Während "Kleinsparer" um Ihr sorgsam behütetes Sparvermögen bangen, konnten mutigere Anleger, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, mit dem Sektor für Gold- und Silberaktien seit diesem epochalen Meilenstein ein Plus von mehr als 30% verzeichnen. Durch die Kehrtwende in der Zinspolitik ist dem Sektor der Befreiungsschlag gelungen.

Während Gold um 11% stieg, entfachte der Goldaktien-Index ein Kursfeuerwerk und stieg 3x stärker. Quelle: Stockcharts.com

Für Sie heißt das: Es sind weitere Gewinne höchstwahrscheinlich und langfristig praktisch garantiert. Viele Anleger fragen sich, ob es vielleicht zu spät sei, um in Gold, Silber oder in Minenaktien zu investieren? Darüber kann ich nur schmunzeln.

Dank meiner langjährigen Erfahrung weiß ich um die wichtigen Zusammenhänge von Zinsen und Goldpreis, die oft große Trendphasen begleiten: Es ist noch nicht zu spät zum Einstieg. Sie sollten sich aber schon ein bisschen beeilen.

Tatsächlich kommen Gold- und Silberaktien von so tiefen Niveaus, dass Sie hier mit Ihrer Anlage ganz am Anfang stehen einer unglaublich gewinnträchtigen Phase.

Die 20-Jahresentwicklung zeigt, dass Goldaktien den Gesamtmarkt um das Doppelte geschlagen haben und jetzt wieder von extremen Tiefs nach oben steigen. Quelle: Stockcharts.com

Eines ist sicher: Wenn Sie sofort reagieren, sollten Sie gewinnen

Sie werden jetzt Zeuge eines waghalsigen Experiments der Geldpolitik, das in ähnlicher Form zuletzt vor 100 Jahren die Kaufkraft zahlreicher Währungen zerstörte. Viele Währungen segneten danach das Zeitliche oder verloren, wie der US-Dollar, infolgedessen mindestens -99% ihrer Kaufkraft. Würde die Inflationsrate richtig berechnet, wäre Gold sogar auf einem Allzeittief.

Würden die USA ihre Inflationsrate wahrheitsgemäß angeben, wie es der Berechnungsformel von 1980 entspricht, wäre Gold trotz des Anstiegs der letzten 20 Jahre in realer Kaufkraft immer noch nahe seines Allzeittiefs. Das zeigt, welches brachiale Kurspotenzial der Goldpreis aufweist. Quelle: GoldSilver.com

Damit Sie die Tragweite der aktuellen Geldpolitik verstehen, reicht es nicht, nur 20 oder 30 Jahre zurückzublicken. Der Barrons Gold Mining Index lief von 1938 an mehr als vier Jahrzehnte in einem Bullenmarkt:

Instinktiv wissen Profis, dass Sachwerte wie Gold und Goldaktien den besten Schutz bieten vor staatlicher Willkür und ...

