ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Montag nicht viel getan. Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte habe sich kaum jemand aus der Deckung gewagt, hieß es im Handel. Aufgrund des Bundesfeiertages am Donnerstag können Anleger in der Schweiz erst am Freitag auf die zinspolitischen Beschlüsse handeln. Die meisten Volkswirte erwarten, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Einige Teilnehmer rechnen sogar mit einer Senkung um 50 Basispunkte. Die Unsicherheit könne daher die Volatilität am Markt befeuern, hieß es weiter. Daher sei im Vorfeld Vorsicht geboten. Der SMI gewann knapp 3 Punkte auf 9.971 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 44,23 (zuvor: 62,08) Millionen Aktien.

Nach der Bilanzvorlage am Freitag meldeten sich nun bei Nestle die Analysten zu Wort. Die Kommentare fielen durch die Bank positiv aus, eine Reihe von Häusern erhöhte die Kursziele für die Aktie des Lebensmittelkonzerns. Die UBS zeigte sich dabei mit einem Kursziel von 117 Franken und einer Kaufempfehlung besonders optimistisch. Die Deutsche Bank bescheinigte Nestle eine Verbesserung der operativen Dynamik, Bryan Garnier blies ins gleiche Horn. Mit einem Plus von 1,1 Prozent führten Nestle das Tableau der Blue Chips mit an.

Dagegen gaben Novartis 1,0 Prozent ab und zählten damit zu den schwächsten Werten. Im Handel wurde auf ein negatives Studienergebnis zu einem Herzmittel verwiesen. Die eskalierenden Unruhen in Hongkong belasteten die Titel im Luxusgütersegment, denn China stellt einen wichtigen Absatzmarkt für die eidgenössischen Anbieter. Swatch und Richemont verloren 0,5 bzw. 0,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2019 11:39 ET (15:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.