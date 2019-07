Neue Allzeit-Hochs an der Wall Street Die Wall Street erreichte in den letzten Tagen in der Hoffnung auf eine Zinssenkung der FED ein neues Allzeit-Hoch. Der S&P Index stieg am 26. Juli erstmals auf 3022 Indexpunkte das intraday aber auch schon am 15. Juli erreicht wurde. Seit dem 15. Juli tendiert der S&P-Index nahe dem neuem Allzeit-Hoch stabil seitwärts in der Nähe von 3020 Indexpunkten, so auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...