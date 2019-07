Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel am deutschen Aktienmarkt verlief am Montag in ruhigen Bahnen. Es ist nicht überraschend, dass der DAX-Index im ersten Drittel der Berichtssaison auf der Stelle tritt. Bildet sich ein Trend bei den Unternehmensgewinnen heraus, kann das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Mit den Quartalszahlen der Unternehmen, der Zinsentscheidung in den USA am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag stehen noch einige Themen auf der Agenda, die dem Aktienmarkt in den kommenden Tagen Leben einhauchen können. In Folge präsentierte sich der DAX abwartend und schloss mit 12.417 Punkten zwei Punkte knapp im Minus.

Deutsche Telekom profitieren von Fusion der US-Tochter

Tagessieger im DAX waren Deutsche Telekom mit einem Plus von 2 Prozent. Die Genehmigung der Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint durch das US-Justizministerium trieb die T-Aktie an. Allerdings wollen einige US-Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss klagen, die Fusion ist also noch nicht in trockenen Tüchern. Auch ist die Genehmigung nur unter erheblichen Zugeständnissen zustande gekommen. Beide Konzerne müssen umfangreiche Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish abgeben, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt.

Die Aktie der Deutschen Börse schloss 2,4 Prozent tiefer, nachdem der Wettbewerber aus London, die London Stock Exchange, einem angestrebten Deal der Eschborner einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bei Infineon wurden die Anleger im Vorfeld der Quartalszahlen in dieser Woche vorsichtiger, der Wert verlor 2,1 Prozent.

Delivery Hero legten um 5 Prozent zu. Die Aktie profitierte von der steigenden Konsolidierungsfantasie im Sektor. Der niederländische Essenslieferant Takeaway.com hat auf vorläufiger Basis eine Vereinbarung zur Fusion mit dem Londoner Wettbewerber Just Eat getroffen. Mit einem Zusammenschluss würde ein Wettbewerber wegfallen und der Preiskampf ruhiger. Auch wenn nicht alles bei Siemens Healthineers rund läuft, stimmt das Auftragspolster optimistisch, die Aktie schloss 5,5 Prozent im Plus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 66,3 (Vortag: 73,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,59 (Vortag: 2.,99) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

