DAX-Anleger warten auf wichtige Impulse, Deutsche Telekom fast am Ziel

Zu Beginn der neuen Handelswoche bewegte sich der DAX kaum vom Fleck. Anleger warteten ab. Schließlich stehen im weiteren Wochenverlauf sehr wichtige Entscheidungen an.

Das war heute los. Neben der Berichtssaison für das zweite Quartal 2019 fiebern Börsianer weltweit vor allem einer möglichen Leitzinssenkung der Fed entgegen. Am Mittwochabend herrscht Klarheit. Außerdem werden neue US-Arbeitsmarktdaten bekannt gegeben, während Investoren auf wichtige Verhandlungen zur Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit schauen.

Da auch hierzulande in den kommenden Tagen interessante Konjunkturdaten veröffentlicht werden, wollten sich DAX-Anleger am heutigen Montag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, so dass der Index lediglich um den Vortagesschluss notierte. Es dürfte jedoch nicht lange dauern, bis angesichts der erwarteten Datenflut deutlich mehr Bewegung in den Markt kommt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX erwischte vor allem die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) einen guten Tag. Das Papier kletterte zeitweise um knapp 4 Prozent in die Höhe. Positiv wirkte sich vor allem die Aussicht auf eine baldige Fusion zwischen der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) und dem Wettbewerber Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) aus. Bereits am Freitag hatte das US-Justizministerium grünes Licht für den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint gegeben.

