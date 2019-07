Kairo, Ägypten (ots/PRNewswire) - KONKA (000016.SZ), ein führendes chinesisches Unternehmen für Haushaltsgeräte, gründet mit HOHO, einem ägyptischen Unternehmen für Haushaltsgeräte, ein Joint Venture, nachdem eine Investition für den Bau einer neuen Fabrik getätigt wurde. Die Gründung eines internationalen Joint Ventures ab August ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Lancierung der strategischen Expansion von KONKA auf der Weltbühne.



KONKA hat sich in den ägyptischen Haushalten mit seinen TV-Produkten bereits etabliert und erreicht den Spitzenplatz auf Jumia, der größten E-Commerce-Seite in Afrika. Angesichts dieser Dynamik ging das Unternehmen Anfang 2019 eine strategische Zusammenarbeit mit Jumia ein, was die Umsetzung seiner Lokalisierungsstrategie für Afrika und den Nahen Osten beschleunigte. Um die Entwicklung voranzutreiben, die hauptsächlich auf traditionellem Handel basiert, wird die Allianz eine integrierte Lieferkette mit Blick auf Produkt- und Markendifferenzierung für den lokalen Markt aufbauen.



"Um die Expandierung im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative zu fördern, bringt das Joint Venture zwei Unternehmen zusammen, die über Jahrzehnte an Branchenerfahrung verfügen, um innovative Produkte für lokale Gemeinschaften zu schaffen", sagt Chang Dong, Assistant President der KONKA Group Co., Ltd und President von KONKA Electronic Technology Co., Ltd. "Durch diese Zusammenarbeit werden wir unser Engagement stärken, um so hochwertige, erschwingliche Geräte bereitstellen zu können", fügt er hinzu.



Im Jahr 2018 stiegen die Investitionen von KONKA im F&E-Bereich um 20,26% im Vergleich zum Vorjahr an, welche die Bereiche Halbleitertechnologien sowie das Internet der Dinge (IoT) abdecken und die Lieferkette des Unternehmens stärken. Durch die Fokussierung auf die Bereiche KI, 5G, 8K und andere multidimensionale Sektoren ist KONKA bestrebt, einen IoT-gesteuerten - TV-basierten - intelligenten Hub aufzubauen.



Das Unternehmen gewann 2019 den "National Science and Technology Progress Award", den "AWE Epland Golden Award" und den "CITE2019 Innovation Award" und veröffentlichte das APHAEA-A3 8K TV-Set, das mit einem vom KONKA R&D-Labor entwickelten ultrahochauflösenden Bildgebungschip ausgestattet ist.



Über Afrika und den Nahen Osten hinaus hat KONKA eine robuste nationale Lieferkette aufgebaut, welche die Lieferung von innovativen Produkten im pazifischen Raum vorantreiben wird.



Informationen zu KONKA Group



KONKA Group Co., Ltd wurde 1980 gegründet und begann ihre Tätigkeit als China erstes chinesisch-ausländisches Joint Venture im Bereich Elektronik. Die Hauptgeschäftsbereiche decken Multimedia-Unterhaltungselektronik, tragbare Kommunikationsprodukte, Haushaltsgeräte, Satelliten-Set-Top-Boxen und Upstream-Komponenten ab. Im Jahr 2019 belegte KONKA mit einem Umsatz von RMB 46,126 Milliarden den 196. Platz in den vom "Fortune"-Magazin veröffentlichten "Top 500 Enterprises". Bisher sind die Produkte von KONKA in 100 Ländern und Regionen in Asien, dem Nahen Osten, Australien, Afrika, Europa und Amerika erhältlich.



Informationen zu HOHO



Der ägyptische Hersteller von Elektronikgeräten HOHO Electrical & Furniture Co., Ltd wurde 2009 gegründet und deckt eine Fläche von 300.000 m2 ab. Die Kernprodukte des Unternehmens umfassen TV-Geräte und LED-Leuchtmittel, elektrische Wasserkocher und Staubsauger.



