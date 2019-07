Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX laboriert immer noch an der Korrektur in der Korrekturwelle herum. Der fehlende Abschluss in dieser Zwischenkorrektur dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat sehr wahrscheinlich bei 13600 die orangene A und bei 10115 die orangene B (als Triplezigzag; grüne W=11679, ...

