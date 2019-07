Die Privatbank Berenberg hat Ryanair nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Trotz des überraschend guten ersten Geschäftsquartals sehe er mit Blick auf die beiden kommenden Jahre wenig Spielraum für deutlich steigende Gewinnziele, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Die eskalierenden Lieferverzögerungen bei der Boeing 737 Max erhöhten die Risiken für die schon zuletzt gesenkten Wachstumspläne./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 14:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-07-29/19:10

ISIN: IE00BYTBXV33