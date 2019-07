Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonalds nach Quartalszahlen von 203 auf 218 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsätze der Fastfoodkette entwickelten sich im Branchenvergleich weiter überdurchschnittlich, was sich 2020 fortsetzen sollte, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings spiegele der Aktienkurs dies und die gestiegenen Erwartungen schon weitgehend wider. Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 01:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-07-29/19:10

ISIN: US5801351017