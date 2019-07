Straubing (ots) - Kritische Stimmen und Ratschläge, die sein allzu simples Weltbild infrage stellen, schätzt Trump gar nicht. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis es für Coats in seiner Administration keinen Platz mehr geben würde. Nun erschien die Gelegenheit günstig, denn in der Kongressanhörung von Sonderermittler Robert Mueller hat sich der texanische Republikaner John Ratcliff mit seiner aggressiven, beleidigen Art für höhere Weihen empfohlen. Ganz im Sinne des Präsidenten, der einen Seelenverwandten gefunden hat. Von dem konservativen und loyalen Parteifreund muss er keinen Widerspruch fürchten.



