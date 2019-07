Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schaut pessimistischer auf das Jahr 2019. Angesichts der Schwäche der globalen Automobilproduktion werde der SDax-Konzern die Prognose für den Umsatz und den Gewinn im Jahr 2019 senken, teilte Schaeffler am Montag in Herzogenaurach mit. Schaeffler rechnet für die globale Automobilproduktion im Jahr 2019 mit einem Rückgang von 4 Prozent. Am 19. Februar war man noch von einem Rückgang um 1 Prozent ausgegangen.

Für das Jahr 2019 werde mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von minus 1 bis plus 1 Prozent (vorher plus 1 bis plus 3 Prozent). Die Marge auf den Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereffekten dürfte nur noch in Höhe von plus 7 bis plus 8 Prozent (vorher plus 8 bis plus 9 Prozent) liegen. Der Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für Fusionen und Übernahmen von 350 bis 400 Millionen Euro. Vorher war man von rund 400 Millionen ausgegangen./jsl/fba

ISIN DE000SHA0159

AXC0212 2019-07-29/19:39