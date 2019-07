Halle (ots) - CSU-Chef Söder dagegen geht ein großes politisches Risiko ein. So, wie er im vergangenen Jahr verzweifelt versuchte, durch scharfe Rhetorik die AfD auf eigenem Feld zu besiegen, so wiederholt er es jetzt mit den Grünen. Doch so, wie es im letzten Jahr nicht gelang, dürfte es auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums außerordentlich schwierig werden. Das Original wirkt immer mächtiger als die Kopie. Es ist erstaunlich, welche Macht die Klimadebatte entfacht hat, wie sie die gesamte Politik in ihren Bann zieht. Für die Politik bedeutet der Wandel der Themen eine neue, klare politische Perspektive. Schwarz und Grün waren sich nie so nah wie in diesen Wochen.



