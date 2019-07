Beim Biotech-Wert Morphosys herrscht derzeit geradezu Euphorie. Kostete die Aktie Ende Juni noch unter 83 Euro, ging sie am Montag mit 110,10 Euro aus dem regulären Handel, ein Plus in nur gut 4 Wochen von über 33 %.Dahinter steckt eine klare Übernahmespekulation. Als einer der interessantesten und wachstumsträchtigsten Bereiche in der internationalen Pharmaindustrie wird die Suche nach neuen Krebsbehandlungen angesehen. Morphosys mischt dabei mit einem Medikament namens Tafasitamab mit, das im kommenden Jahr eine beschleunigte Zulassung in den USA bekommen könnte.Warten auf die QuartalsbilanzViele große Pharmafirmen wollen nicht das Risiko und die Zeit für eigene Entwicklungen eingehen und suchen gezielt nach Zukäufen, wie sie Morphosys bieten könnte. Noch hat keiner offiziell angeklopft. Doch das könnte sich eben sehr schnell ändern.

