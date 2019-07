Liebe Freunde von Feingold Research, an jeder Ecke in den hippen Gegenden der USA gibt es fleischlose Burger. Wie schmecken die? Nun, der Freitag hat einen Test gemacht, der sich mit unseren Erkenntnissen deckt, die wir nach dem Kauf des Beyond Burgers bei Lidl hatten. Die Aktie schmeckt momentan jedoch ganz anders und es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...