US-Staatsanleihen haben am Montag moderat zugelegt. Kursbewegende Konjunkturdaten gab es allerdings nicht. Spannend für die festverzinslichen Wertpapiere wird es erst am Mittwoch mit dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed - Experten rechnen mit der ersten Leitzinssenkung seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren. Als Hauptgründe gelten die schwächere Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelsstreitigkeiten. Am Freitag stehen zudem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht und der viel beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex auf der Agenda.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 26/32 Punkten und rentierten mit 1,85 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 102 26/32 Punkte und rentierten mit 2,06 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 4/32 Punkte auf 105 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,59 Prozent./bgf/gl/fba

AXC0230 2019-07-29/21:43