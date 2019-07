Die Anleger an der Wall Street haben wenige Tage vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed überwiegend Gewinne mitgenommen. Kursbewegende Unternehmensnachrichten waren am Montag dünn gesät.

Der Dow Jones Industrial behauptete letztlich ein knappes Plus von 0,11 Prozent auf 27 221,35 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine kraftlose Entwicklung der vergangenen Tage an. Schwächer entwickelten sich die anderen Indizes, die vor dem Wochenende noch neue Rekordmarken erreicht hatten: Der marktbreite S&P 500 verlor 0,16 Prozent auf 3020,97 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 0,35 Prozent auf 7989,08 Zähler zurück./gl/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0234 2019-07-29/22:29