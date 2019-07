Der Fleischersatzproduktehersteller Beyond Meat hat am Montag nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Seit dem IPO ist es die zweite Bilanzvorlage.Beyond Meat hat am Montagabend nachbörslich seine Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentiert. Das EPS lag bei -0,24 US-Dollar, während Experten zuvor mit einem Verlust je Aktie von 0,085 US-Dollar gerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...