Das Programm bietet den Nutzern der Kontaktcenter-Plattform des Unternehmens zusätzliche Unterstützung und langfristigen Nutzen

Heute kündigte Aspect Software Aspect Unified IP Infinity an, ein mehrjähriges Programm, das Kunden dabei unterstützen soll, ihre Investitionen zu schützen, die Belastung der Infrastruktur zu reduzieren und die kontinuierliche Sicherheit von und Compliance mit Aspect-Unified-IP-Implementierungen sicherzustellen.

"Die große Nachricht ist, dass Aspect unsere Kunden unterstützen wird, die unsere Unified-IP-Lösung noch viele Jahre lang vor Ort nutzen möchten", so Patrick Dennis, Präsident und CEO von Aspect. "Wir erweitern die Produkt-Roadmap und gewährleisten auch in Zukunft einen kontinuierlichen Service und Support, um uns an den Bedürfnissen unserer Schlüsselkunden auszurichten, die noch nicht bereit sind, ihr Kontaktcenter-System in die Cloud zu bringen."

Dieses Programm gewährt Kunden Anspruch auf das kommende Aspect Unified IP 7.4 Release und geplante Roadmap-Updates. Diese Updates umfassen vom Kunden gewünschte Verbesserungen, vereinfachte Upgrades und umfangreiche Aktualisierungen von Drittanbieter-Technologien, die dazu beitragen, die Einhaltung von IT- und Sicherheitsstandards sicherzustellen. Die Kunden werden ebenfalls von den flexiblen Kreditoptionen für die Migration von Medienports profitieren, die die Aktualisierung und Konsolidierung auf der neuesten Hard- und Software für Medienserver einfach und kostengünstig machen.

Das Infinity-Programm umfasst eine Upgrade-Garantie, die einen Weg für Upgrades mit fachkundiger Beratung, Planung und Implementierung sowie Wartungsvorteile für alle Benutzer älterer Versionen der Unified IP-Software bietet, die einem Upgrade auf die unterstützte Version als Teil des Programms zustimmen. Alle Kunden, die sich für die Teilnahme an und Erweiterung ihrer jährlichen Wartung entscheiden, erhalten zusätzliche Unterstützung bei Upgrades oder Bridging sowie vergünstigte professionelle Dienste für die Technologieintegration oder Add-ons.

"Wir verstehen, dass nicht alle unsere Kunden gleich sind oder dieselben Bereitstellungsanforderungen haben", so Dennis weiter. "Wir beabsichtigen, sie zu unterstützen, solange sie sich darauf verlassen, dass Aspect ein hervorragendes Kundenerlebnis bietet."

Das Aspect Unified IP Infinity Programm ist ab sofort für qualifizierte Kunden verfügbar. Die Version 7.4 von Aspect Unified IP wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Über Aspect

Aspect hat die Mission, Kundenbindung zu vereinfachen und zu verbessern. Unsere Unternehmenssoftware wird jedes Jahr von Millionen von Mitarbeitern genutzt und unterstützt Milliarden von Verbraucherinteraktionen auf der ganzen Welt. Unsere branchenführenden Kontaktcenter- und Personaloptimierungsanwendungen helfen Unternehmen, die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und gleichzeitig außergewöhnliche Kundendiensterlebnisse zu bieten. Unsere flexiblen, hochskalierbaren Lösungen für Self-Service- und Live-Interaktionsmanagement sowie Personaloptimierung sind vor Ort oder in jeder gehosteten, privaten oder öffentlichen Cloud-Umgebung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.aspect.com.

Die hierin erwähnten Produkt- und Servicenamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber darstellen.

