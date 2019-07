Das neue Modell spart Forschern beim Studium der verheerenden Krankheit Zeit ein

RENSSELAER, N.Y., July 29, 2019).

Der zunehmende Fokus hat zu einer erhöhten Nachfrage nach NASH-Tiermodellen geführt. Manche diätinduzierten Tiermodelle benötigen bis zu 26 Wochen, bevor sie sich zur Studie eignen, und folglich stellen Zeitverzögerungen ein ernstes Problem bei der Wirkstoffentdeckung dar. Darüber hinaus zwingt das Fehlen von kommerziellen Produkten die Forscher dazu, ihre eigenen wertvollen Vivariumflächen dafür zu nutzen, Tiere monatelang zu konditionieren und andere wichtige Projekte hintanzustellen.

"Bevor es dieses Produkt gab, hatten Forscher keinen Zugang zu vorkonditionierten NASH-Mäusen, wodurch sich wichtige Forschungsarbeiten verzögerten. Deshalb mussten Forscher ihre Studien monatelang im Voraus planen, was wenig Flexibilität zuließ, wenn inzwischen neue Präparate entdeckt wurden", kommentierte Dr. Michael Seiler, Vice President von Taconics kommerziellem Modellportfolio. "Forschern Monate an Zeit einzusparen ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Taconic fortwährend daran arbeitet, unseren Kunden die besten Tiermodelllösungen bereitzustellen."

Taconic ist stolz auf seine Tradition in der Bereitstellung von Tiermodellen für die Stoffwechselsyndromforschung, einschließlich des ersten diätinduzierten Fettsuchtmodells und der umfassendsten Microbiomlösungsplattform der Branche.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter, weltweit führender Anbieter von Modellen und Dienstleistungen für gentechnisch veränderte Nagetiere. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet die besten Tierlösungen, damit Kunden weltweit wertvolle Forschungsmodelle erwerben, selbstentwickeln, züchten, vorbereiten, testen und vertreiben können. Als Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiom-, Immun- und Onkologie-Mausmodelle und integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Servicelabors und sechs Zuchtstätten in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über globale Transportkapazitäten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt anzubieten.

