Neuerdings können Streaming-Begeisterte in Indien ihre Lieblingsserien und Filme via Netflix auf das Smartphone oder Tablet streamen. Der Preis für den Service liegt dafür bei umgerechnet knapp 3 US-Dollar. Doch was hat das neue Abo-Modell für den günstigen Preis überhaupt zu bieten?Mobile-Abo für NetflixWer künftig das neue Abonnement von Netflix zum bisher billigsten Tarif nutzen will, sollte Besitzer eines mobilen Gerätes sein, denn der Zugriff auf die Bibliothek des Online-Dienstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...