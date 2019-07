Das 18. Qinghai-See-Radrennen (Tour of Qinghai Lake, TDQL) hat in der Hauptstadt der autonomen Region Ningxia Hui nach 1.851 km intensiven Wettkampfes über 13 Etappen durch drei westliche Provinzen in den letzten 14 Tagen die Ziellinie erreicht. Am Samstag wurde Robinson Chalapud Gomez vom kolumbianischen Team Medellín bei der Abschlusszeremonie zum Sieger gekrönt. Diese markierte auch die "Mündigkeit" des Rennens selbst.

Als die TDQL im Jahr 2002 ins Leben gerufen wurde, mangelte es an angemessener dazugehöriger Ausrüstung und Infrastruktur. Heute hat sich das alljährlich stattfindende Rennen zu einem international anerkannten professionellen Straßenradrennen entwickelt, das vom Internationalen Radsport-Verband (International Cycling Union, UCI) als eines seiner führenden asiatischen Rennen akzeptiert wird. Die TDQL ist aufgrund des einzigartigen Erlebnisses und der Herausforderung, die ein Rennen auf Höhenlagen von über 3 km stellt, in der ganzen Welt als das "Rennen nah dem Himmel" ein Begriff geworden.

Als das Rennen vor 18 Jahren ins Leben gerufen wurde, schlugen viele Radsportteams die Einladung zur Teilnahme aus. In diesem Jahr wurden 22 Teams aus der wesentlich höheren Anzahl von Bewerberteams ausgewählt und es nahmen insgesamt 150 Profi-Radsportler aus aller Welt teil.

In ihrer ersten Dekade beschränkte sich die Strecke der TDQL auf Qinghai. Seit dem Jahr 2013 wurde sie auf die Provinz Gansu und Ningxia erweitert, was neue Herausforderungen und Spannung für die Fahrer und eine größere Anziehungskraft für Radsportenthusiasten und Sportliebhaber entlang der Strecken bedeutete.

Die Erweiterung "macht das Rennen besonders anspruchsvoll, aber genau aus diesem Grund möchten die Fahrer das Rennen unbedingt bewältigen, um sich selbst zu beweisen", erklärte Tom Van Damme, Präsident des Professional Cycling Council des UCI.

Heute ist die TDQL mehr als nur ein Radrennen. Es ist ein Vorzeigeprojekt der atemberaubenden Landschaft, langen Tradition und reichlich vorhandenen touristischen Ressourcen Westchinas für internationale Teilnehmer. Das Rennen ist außerdem eine Gelegenheit, Freundschaften zu schließen und ein tiefgreifenderes Verständnis der chinesischen Kultur zu vermitteln.

In diesem Jahr führte die TDQL die Fahrer auf eine neue, umgestaltete Strecke. Es wurden nicht nur der Qinghai-See umfahren, sondern auch verschiedene Grünlandregionen, eine Wüste und die Danxia-Landform durchquert und das Rennen führte zum ersten Mal auch in das Gebiet des Caka Salt Lake, der als "Spiegel des Himmels" bekannt ist.

Die TDQL hat den Umwelteinflüssen seit Anbeginn höchste Priorität eingeräumt. Sie hat sich für den Aufbau eines Rennens eingesetzt, das sich auf "Grünflächen, Kultur und Harmonie" gründet, ein ganzes Jahrhundert weitergeführt werden kann und die Welt durch Sportsgeist und Nachhaltigkeit für sich einnimmt.

