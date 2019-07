Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, veranstaltet vom 8. August 2019 (Donnerstag) bis 25. September 2019 (Mittwoch) eine Kulturausstellung mit dem Titel "Staying Cool in Summer Japanese Wisdom and Beauty", (Im Sommer kühl bleiben Japanische Weisheit und Schönheit) um zu zeigen, wie Japaner ihre Weisheit und ihren ästhetischen Sinn für Schönheit nutzen, um während der heißen Sommermonate kühl zu bleiben. Prachtvolle Yukatas (legere Kimonos), Fächer, Windspiele, Handtücher, Goldfischkunst, geschliffenes "Edo Kiriko"-Glas und andere Gegenstände, die eng mit dem Sommer und der Natur verbunden sind, werden ausgestellt, um den Sommerlebensstil verschiedener Epochen der japanischen Geschichte vorzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190729005810/de/

The intangible cultural property "nagaitachugata" yukata, the casual kimono, using indigo-dye will be displayed as a part of the cultural exhibition entitled "Staying Cool in Summer Japanese Wisdom and Beauty". (Photo: Business Wire)

Wir zeigen das immaterielle Kulturgut "Nagaitachugata"-Yukatas mit Indigofarbstoffen. Auch unser Yukata-Erlebnisservice steht den Gästen das ganze Jahr über zur Verfügung. Die Yukata-Reservierung kann online über die Webseite des Hotels vorgenommen werden. Die erfrischende Kraft einer kühlen Sommerbrise wird durch abgerundete Uchiwa-Fächer und faltbare Sensu-Fächer verkörpert. Die 1590 gegründete Ibasen Co. Ltd. wird verschiedene Fächer mit japanischen "Ukiyo-e"-Farbdrucken zur Verfügung stellen. Und Hataman Toen Ltd., der Hersteller von hochgeschätzter Imari-Nabeshima-Keramik wird Windspiele für die Ausstellung liefern. Herr Yuzo Eto zeigt seine "Lackkunst", die schwimmende Goldfische darstellt, und Todaya Shouten Co. Ltd., gegründet 1872, führt den traditionellen Farbstoff "Rien Zome", der den Stil von Edo (Alt-Tokyo) darstellt, fort und zeigt seine kunstvollen Handtücher. Das geschliffene Glasgeschirr "Edo Kiriko" ist weithin bekannt für seinen kunsthandwerklichen Wert als eines der traditionellen Handwerke Japans.

Weitere Fotos von der Veranstaltung: https://bit.ly/2MlTMKM

Pressemitteilungsarchiv

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190729005810/de/

Contacts:

Keio Plaza Hotel Tokyo

Keiko Kawashima, +81-3-5322-8010

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

keiko-kawashima@keioplaza.co.jp