QUEBEC CITY, July 30, 2019, ein Branchenführer, der LiDAR , die vielseitigste und am besten skalierbare Automobil- und Mobilitätsplattform auf dem Markt anbietet, gibt bekannt, dass sein Patentverletzungsverfahren gegen Phantom Intelligence vor dem Bundesgericht von Kanada zu seinen Gunsten entschieden wurde.



Im Dezember 2015 erhob LeddarTech Anklage gegen Phantom Intelligence wegen der illegalen Nutzung seiner patentierten LiDAR-Sensortechnologie, die durch das kanadische Patent Nr. 2.710.212 mit dem Titel "Detection and Ranging Methods and Systems" geschützt ist und sich auf Systeme und Methoden zur Erfassung eines optischen Signals und seine Umwandlung in eine digitale Spur bezieht. Das Patent ist ein zentraler Bestandteil des seit langem bestehenden geistigen Eigentums von LeddarTech, das in allen LiDAR-Sensorprodukten bereitgestellt wird, die in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Anwendungen für autonomes Fahren (AD) in den Bereichen Automobil und Mobilität eingesetzt werden. Der Vergleich, dessen Höhe, Bedingungen und Auflagen vertraulich sind, wurde im Rahmen eines gerichtlich gesponserten Mediationsprozesses vereinbart, in Folge dessen Phantom Intelligence ein Kunde von LeddarTech wurde.

"LeddarTech ist stolz auf seine jahrelange Innovation als Pionier der LiDAR-Technologie für ADAS und AD", sagt Pierre Olivier, Chief Technology Officer bei LeddarTech. "Wir waren von Anfang an zuversichtlich, dass wir bei der Verteidigung unseres geistigen Eigentums erfolgreich sein würden, und wir werden weiterhin wachsam sein, um es zu schützen", fuhr Herr Olivier fort. LeddarTech schätzt die wichtigen Beiträge seiner Ingenieure und Wissenschaftler als sein geistiges Eigentum (72 Patente: 52 erteilt und 20 anhängig) und beabsichtigt, die Überwachung auf mögliche Verstöße gegen seine proprietäre LiDAR-Sensortechnologie fortzusetzen.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein Branchenführer, der die vielseitigste und am besten skalierbare Auto- und Mobilitäts-LiDAR-Plattform auf Basis der einzigartigen LeddarEngineTM anbietet, die aus einer Reihe von automobilfähigen, für funktionale Sicherheit zertifizierten SoCs besteht, die in Verbindung mit der LeddarSPTM-Signalverarbeitungssoftware arbeiten. Das Unternehmen zeichnet für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobilität verantwortlich und seine patentierten Technologien verstärken ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten bei PKWs, LKWs, Bussen, Lieferfahrzeugen, Robotaxis, Shuttles und anderen Fahrzeugen. Weitere Informationen über LeddarTech sind auf www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube verfügbar.