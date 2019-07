Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die japanische Notenbank hat auf ihrer Sitzung am Dienstag die Geldpolitik unangetastet gelassen. Die Bank of Japan betonte aber, sie werde "nicht zögern, weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn das Momentum in Richtung der Preisstabilitätsziele verloren gehen sollte". Diese Formulierung hatte nach der vorangegangenen Notenbanksitzung im Juni noch gefehlt.

Die japanische Notenbank hatte lange ihr Inflationsziel von 2 Prozent verfehlt, sieht die Entwicklung in diese Richtung aber weiterhin als intakt an. Die Zentralbank hält an ihrem Ziel fest, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei null Prozent zu belassen und den kurzfristigen Einlagenzins bei minus 0,1 Prozent. Die Zinsen sollen zudem wie angekündigt für eine längere Zeit bis mindestens Frühjahr 2020 extrem niedrig bleiben.

Andere Notenbanken sind schon etwas weiter als die japanische. So wird die Federal Reserve in den USA den Erwartungen zufolge am Dienstag ihren Leitzins erstmals seit 2008 von derzeit 2,25 bis 2,5 Prozent senken. Es besteht die Sorge, dass die Handelskonflikte und andere wirtschaftlichen Probleme die Bemühungen der Notenbanken untergraben könnten, eine Teuerung von 2 Prozent zu erreichen.

July 30, 2019

