Medienmitteilung

Eckdaten zum 1. Halbjahr 2019:

Deutliche Umsatzsteigerung und planmässige Integration von SciCan und Micro-Mega

Altstätten, 30. Juli 2019 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, steigerte die konsolidierten Nettoerlöse im ersten Halbjahr 2019 um 58,2%. Die anspruchsvolle Integration der 2018 akquirierten SciCan und Micro-Mega verläuft nach Plan.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2019 nahmen die Nettoerlöse der COLTENE Gruppe in der Berichtswährung Schweizer Franken markant um 58,2% auf CHF 135,4 Mio. (2018 H1: CHF 85,6 Mio.) zu. In weitgehend stagnierenden Märkten verlangsamte sich das organische Wachstum in Lokalwährungen auf 1,4% (2018 H1: 4,2%). Die Integration von SciCan und Micro-Mega verläuft wie geplant. Der Beitrag am Umsatzwachstum der beiden Akquisitionen beträgt CHF 48,6 Mio. oder 56,8%. Die Gruppenleitung erwartet nach erfolgter Zusammenführung der Marketing- und Verkaufsorganisationen Marktanteils-gewinne und eine Beschleunigung des Umsatzwachstums.

Die höchste Wachstumsrate erzielte Nordamerika geprägt durch die Übernahme von SciCan (+133,4%), gefolgt von Asien (+40,1%), das den Umsatz auch dank stark gestiegenen Verkäufen von COLTENE-Produkten in China steigern konnte. In der Region EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten sowie Afrika), trug insbesondere die Akquisition von Micro-Mega zum Wachstum von 22,5% bei. Auch die Region Lateinamerika verzeichnete mit 9,9% trotz schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen ein ansprechendes Wachstum.

Der Betriebsaufwand stieg vor allem durch die einmaligen Integrationskosten für SciCan und Micro-Mega sowie durch Effekte aus der Erstkonsolidierung dieser Akquisitionen. Ein weiterer Kostentreiber im ersten Halbjahr war die interne Umsetzung neuer, europaweit gültiger Vorschriften für Medizinprodukte ("Medical Device Regulation"). Das Unternehmen befindet sich auf gutem Weg, alle Anforderungen zeitgerecht zu erfüllen.

Das Betriebsergebnis und der Reingewinn werden akquisitionsbedingt und wie erwartet die Relationen zum Nettoumsatz der Vorjahresperiode nicht ganz erreichen. Mittelfristig rechnet die Gruppenleitung damit, wieder eine EBIT-Marge von 15% zu erzielen.

COLTENE wird den Halbjahresabschluss 2019 erstmals nach dem Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER publizieren. Das definitive Halbjahresergebnis 2019 wird COLTENE am 22. August 2019 veröffentlichen.

*****

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com ein.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, CFO,

Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-Mail gerhard.mahrle@coltene.com

Finanzkalender

Veröffentlichung Halbjahresresultat 2019 22. August 2019 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2019, Veröffentlichung Jahresbericht 2019 5. März 2020 Generalversammlung 2020 2. April 2020

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

This written statement and oral statements or other statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.