FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Leichte Kursgewinne sind am Dienstag zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu erwarten. Während sich die US-Börsen am Vorabend im späten Handel uneinheitlich zeigten, legten die Kurse an den fernöstlichen Aktienmärkten am Dienstag überwiegend zu. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,23 Prozent höher auf 12 445 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex auf der Stelle getreten. Unterstützung erhalten die Börsen weiter von den Notenbanken: So hält die Bank of Japan angesichts einer hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Die Anleger an der Wall Street haben wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank Fed überwiegend Gewinne mitgenommen. Kursbewegende Unternehmensnachrichten waren am Montag noch dünn gesät. Der Dow Jones Industrial behauptete letztlich ein knappes Plus von 0,11 Prozent auf 27 221,35 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine kraftlose Entwicklung der vergangenen Tage an. Schwächer entwickelten sich die anderen Indizes, die vor dem Wochenende noch neue Rekordmarken erreicht hatten. Die US-Währungshüter stehen an diesem Mittwoch wohl vor der ersten Lockerung ihrer Geldpolitik seit etwas mehr als zehn Jahren.

ASIEN: - FESTER - Die Börsen Asiens haben am Dienstag nach dem verhaltenen Wochenstart leicht zugelegt. Die japanische Zentralbank hielt angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest und signalisierte weitere Handlungsbereitschaft. Auch in den USA wird noch in der laufenden Woche mit der ersten Zinnsenkung seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Zudem nehmen die USA und China an diesem Dienstag nach monatelanger Pause ihre Handelsgespräche wieder auf. In Japan legte der Nikkei 225 um 0,33 Prozent zu. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 0,74 Prozent aufwärts und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,34 Prozent.

DAX 12.417,47 -0,02%

XDAX 12.432,92 0,03%

EuroSTOXX 50 3.523,58 -0,03%

Stoxx50 3.217,89 0,16%

DJIA 27.221,35 0,11%

S&P 500 3.020,97 -0,16%

NASDAQ 100 7.989,08 -0,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,41 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1139 -0,05%

USD/Yen 108,59 -0,18%

Euro/Yen 120,95 -0,24%°

ROHÖL:

Brent 64,04 +0,33 USD

WTI 57,18 +0,31 USD°

