Von Jürgen Hesse und Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im zweiten Quartal dank mehr Bestellungen den Umsatz verdoppelt und die Jahresprognose bestätigt.

Im Zeitraum April bis Juni steigerte der MDAX-Wert den Umsatz um 104 Prozent auf 314,6 Millionen Euro. Der Bruttowarenwert - für Online-Marktplätze eine wichtige Messgröße für das gesamte Geschäftsvolumen inklusive Gebühreneinnahmen - stieg um 61,8 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro. Die Zahl der Bestellungen wuchs um 67 Prozent. Ergebniskennziffern nannte Delivery Hero nicht.

Delivery Hero zeigte sich zuversichtlich, die eigene, im Juni angehobenen Jahresziele zu erreichen. Das Unternehmen peilt für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro an. Beim bereinigten EBITDA-Verlust will der MDAX-Konzern weiterhin bei minus 370 bis minus 420 Millionen Euro landen. Das Europa-Segment soll dabei in der zweiten Jahreshälfte 2019 die Gewinnschwelle erreichen.

Kontakt zu den Autoren: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_, juergen.hesse@wsj.com

DJG/uxd/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2019 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.