Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Ausblick für das Absatzwachstum sei zwar schwächer geworden, doch zeige sich der Reifenhersteller robust und die Preistrends besserten sich, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So plane Michelin angesichts gestiegener Rohstoffkosten Preiserhöhungen im zweiten Halbjahr./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-30/07:37

ISIN: FR0000121261