Das Analysehaus RBC hat Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Er habe nach den Quartalszahlen und Gesprächen mit dem Management sein Bewertungsmodell für den Autobauer überarbeitet, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ist nun für das zweite Halbjahr im Autobereich etwas zuversichtlicher, für das Lkw-Geschäft aber vorsichtiger. Die Nettoliquidität der Schwaben mache ihm derweil keine Sorgen, so der Experte weiter. Sie sollten weiter in der Lage sein, mit die höchsten Dividenden in der Branche zu zahlen./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 14:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 14:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007100000