function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Mario Draghi war acht Jahre lang Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Unter seiner Führung wurden die Leitzinsen auf null gesenkt.



Welche Politikerin tritt im November seine Nachfolge an? Ursula von der Leyen



Theresa May



Christine Lagarde



Den vollständigen Artikel lesen ...