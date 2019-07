Der aktuelle Aufwärtstrend besteht schon etliche Jahre und startete kurz nach dem Crash in 2008. Bis heute hat der Wert der deutschen Bundesanleihe gut 236 Prozent an Wert zugewonnen und sich zu Beginn dieser Handelswoche an die zuletzt favorisierte Kursmarke von rund 175 Euro herangearbeitet. Zwar fehlen noch einige Cents bis zu diesem Niveau, bei der vorliegenden Kursstärke dürfte dies jedoch nur eine Frage von wenigen Stunden werden. Trotzdem sollten Investoren auf dem vergleichsweise hohen Kursniveau nicht vergessen, bei bestehenden Long-Positionen ihre Stopps nachzuziehen.

Ein Long-Investment auf dem aktuellen Niveau birgt naturgemäß erhöhte Gefahren, trotzdem ist die mittelfristige Zielzone bei 182,37 Euro beim Euro-Bund Future angesiedelt. Einen kurzen Dämpfer sollten Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...