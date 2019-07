Vorsichtiger Optimismus vor der Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat Asiens wichtigsten Aktienmärkten am Dienstag zu einer leichten Erholung von den Vortagesverlusten verholfen. Positiv aufgenommen wurde auch die Bestätigung der sehr lockeren Geldpolitik der Bank of Japan.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 21 709,31 Punkten. Der CSI 300 , der die 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann zuletzt 0,48 Prozent auf 3872,68 Zähler. An der Hongkonger Börse stieg der Hang-Seng-Index trotz der anhaltenden Proteste der Bevölkerung zuletzt um 0,27 Prozent auf 28 181,57 Punkte.

Die USA und China nehmen am Dienstag nach monatelanger Pause ihre Handelsgespräche wieder auf. Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer werden zu den Gesprächen in Shanghai erwartet. Dort sollen sie auf eine chinesische Delegation unter Führung von Vizepremier Liu He treffen. Beide Staaten liefern sich seit einem Jahr einen erbitterten Handelskrieg. Auslöser war die Verärgerung von US-Präsident Donald Trump darüber, dass China weit mehr in die USA exportiert als umgekehrt.

Die japanische Zentralbank hält angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben. Die Zinsen sollen mindestens bis Frühjahr 2020 extrem niedrig bleiben, hieß es. Man werde nicht zögern, die geldpolitischen Zügel noch weiter zu lockern, sollte es zunehmend schwerer werden, das Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen, hieß es./edh/jha/

