Square - Folgt hier der Angriff auf das Allzeithoch?

Symbol:ISIN: US8522341036Heute darf ich euch Square Inc., gelistet an der Nasdaq, vorstellen. Das kalifornische Unternehmen hat sich auf Soft- und Hardware Lösungen für den Point-of-Sale spezialisiert und bietet in diesem Bereich von Magnetstreifenlesegeräte über Chip-Lesegeräte bis hin zu NFC (kontaktloses bezahlen) Bezahlterminals. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco beschäftigt derzeit circa 3.350 Mitarbeiter und konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,3 Mrd. USD erzielen. Nach dem fast parabolischen charttechnischen Anstieg, welcher im Jänner 2018 im Allzeithoch von 101,15 USD gipfelte, begab sich die Aktie in den letzten 1,5 Jahren in eine Korrektur. Seit Anfang Juni sehen wir nun wieder einen starken Anstieg, welcher in einem Doppelhoch um 82,60 USD sein Ende fand.Getragen von den EMAs 20 und 50 sowie einer Aufwärtstrendlinie konnte die Aktien in den letzten 1,5 Monaten um mehr als 30 % ansteigen. Die derzeitige Konsolidierung knapp unter dem Doppelhoch, im Bereich von 82,63 USD bis 77,87 USD und das halten des EMA 20 deuten auf weitere Stärke hin und könnten ein erstes Anzeichen für einen baldigen Breakout sein.Als Einstiegssignal würde sich hier ein Breakout durch das Level von 82,63 USD anbieten. Mit einem Stopp Loss unter dem EMA 20 und dem letzten Pivottief von 77,87 USD könnte bei einem Breakout das Allzeithoch von 101,15 USD als erste Zielmarke dienen, was einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1 entsprechen würde. Ein Einstieg vor den Quartalszahlen am 01.08.2019 ist Anlegern nicht zu empfehlen, da ein Halten über wichtige Events mit sehr hohen Risiken verbunden ist.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in SQ