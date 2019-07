Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich gestern wie auch die US-Börsen kaum vom Fleck bewegt. Großes Thema in dieser Woche ist die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch. Heute dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger aber auch auf zahlreiche Quartalszahlen richten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Beyond Meat, Bayer, Fresenius, Delivery Hero, Dialog Semiconductor und Schaeffler. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.