Die Deutsche Lufthansa AG hat im zweiten Quartal unter dem Strich weniger verdient und weniger umgesetzt als erwartet.Überkapazitäten und der aggressive Wettbewerb auf der Kurzstrecke in Europa, vor allem in Deutschland und Österreich, verhagelten dem Konzern die Bilanz, der wegen des Preisverfalls im Juli bereits die Jahresprognose kassiert hatte. Das Langstreckengeschäft war dagegen weiterhin stark."Unser Ergebnis wird durch einen harten Konkurrenzkampf in Europa mit hohen Überkapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...