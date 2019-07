Am Freitag hat das US-Justizministerium grünes Licht für die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint gegeben. Zu Wochenbeginn hat die Aktie des DAX-Konzerns daraufhin deutlich zugelegt. Doch noch warten einige Herausforderungen, ehe sich der Milliardendeal auszahlen könnte.Durch den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint entsteht ein kombiniertes Unternehmen mit rund 130 Millionen Kunden und einem Umsatz von 70 Milliarden Dollar pro Jahr. Rund 43 Milliarden Dollar ...

