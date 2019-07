Von Nathan Allen

PARIS (Dow Jones)--Der französische Versorger Engie hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank eines Sonderertrags mehr als verdoppelt. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterte der Nettogewinn auf 2,1 Milliarden von 938 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 33 Milliarden von 30,2 Milliarden Euro.

Aus dem Verkauf von Assets habe Engie den weiteren Angaben zufolge einen Ertrag von 1,6 Milliarden Euro verzeichnet. Der Großteil sei auf den Verkauf des Mehrheitsanteils an dem thailändischen Energiekonzerns Glow zurückzuführen. Profitieren konnte die Engie SA in den sechs Monaten auch von geringeren Wertberichtigungen. Auf operativer Ebene habe Engie starke Ergebnisse im Bereich Energiemanagement und Kernenergie erzielt. Gegenwind habe es dagegen im Bereich Erneuerbare Energien wegen einer geringeren Wasserkraftproduktion in Frankreich gegeben.

Für 2019 rechnet Engie weiter mit einem wiederkehrenden Nettogewinn von 2,5 bis 2,7 Milliarden Euro.

